التجارة تعلن تجهيز المطاحن بمادة الحنطة لتحهيز المواطنين بالوجبة الثامنة

المستقلة / – أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى شركات وزارة التجارة الانتهاء من تجهيز المطاحن بالحنطة لتجهيز المواطنين بالحصة الثامنة من مادة الطحين في جميع محافظات البلاد .

وقال وزير التجارة في بيان تلقته المستقلة ان مطاحن المحافظات استلمت حصصها من مادة الحنطة وبدأت بانتاج وتوزيع كامل مخصصها من طحين الحصة الثامنة وباشرت بعمليات جرد للمطاحن فيما تواصل اللجان الرقابية المشتركة متابعة عمل المطاحن والوكلاء في المحافظات .

واشار الى الى تحقيق زيارات يومية شملت جميع المطاحن العاملة في المحافظات ووكلاء الطحين للاشراف على عمليات التجهيز والانتاج والتوزيع واجراء الفحوصات على النماذج التي يتم سحبها من قبل فاحصي المختبر فضلا عن اجراء فحص الخبازة.

واكد البيان تحقيق نسب متقدمة في الانتاج والتوزيع بعدد من المحافظات المحافظات لافتا الى مباشرة اغلب المطاحن على انتاج مخصصها المقرر من الحصة الثامنة.