التجارة تعلن اعتقال سائق شاحنة يهرب كميات من الحنطة في بغداد

(المستقلة)… أعلنت وزارة التجارة عن اعتقال سائق شاحنة يهرب كميات من الحنطة المستوردة في كسرة وعطش شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “تم إلقاء القبض على سائق شاحنة يقوم بتفريغ كمية من الحنطة المستوردة في أحد الكراجات قرب السدة الترابية منطقة كسرة وعطش”، مبينةً أن “الشاحنة تم ضبطها يوم أمس الجمعة ميدانيا من خلال مدير عام التخطيط وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبالاتصال المباشر مع الوكيل الذي تابع كافة مجريات الأمور”.

وأضافت الوزارة أن “تلك الشاحنة كانت تقوم بتفريغ حمولتها في سيارات حمل عدد 2 في تلك المنطقة من قبل سائقها والواردة من ميناء ام قصر الى سايلو التاجي بعد ان غير الأخير وجهتها الى منطقة كسرة وعطش، حيث تم القبض على السائق بالجرم المشهود واعادة الحمولة بالكامل وبجهود استثنائية ومتابعة حثيثة حفاظا على المال العام وقوت الشعب”.

وأوضحت أن “الإجراءات اللازمة اتخذت من قبل الجهات الامنية بتسليم السائق والشاحنة لمكافحة الاجرام وإحالة الموضوع إلى مفتش عام الوزارة لاجراء التحقيق الاداري المشترك”، مشيرة الى أنها “حريصة على التعاون مع الجهات الامنية والرقابية لمحاسبة كل من تسول نفسه التلاعب بالمال العام وتقديمه للعدالة لأخذ الجزاء العادل”.(النهاية)