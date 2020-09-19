التجارة ترد على العبايجي زمن الفساد انتهى والفاسدين تحت طائلة المسائلة

المستقلة/ردت وزارة التجارة السبت على تصريحات للنائب السابق شروق العبايجي بشأن ملفات فساد في الوزارة فيما اشارت الى ان زمن الفساد انتهى والفاسدين الان تحت طائلة المسائلة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة ان النائب السابق شروق العبايجي تحدثت في احدى القنوات عن ان وزارة التجارة مؤسسة قائمة على الفساد ويبدو ان العبايجي لم تحدث معلوماتها ولم تطلع على ما يجري الان في الوزارة من مراقبة ومتابعة لكل التعاقدات السابقة ووضع اليد على مكامن الخلل فيها ومحاسبة المقصرين من خلال محاضر تضمين للمبالغ المتجاوز عليها واحالتهم الى محاكم التحقيق المختصة التي اتخذت قرارات بالحكم الحضوري والغيابي بحق كل من تسبب بهدر المال العام.

واضاف البيان ان زمن الفساد انتهى والفاسدين الان في قبضة العدالة وهناك تحقيقات جرت معهم وفقا للاجراءات القانونية والاصولية المتبعة من قبل الجهات الرقابية في الوزارة وهيئة النزاهة والقضاء، وبعضهم الان ينفذ الاحكام القضائية بالسجن، كما تم استرداد مبالغ هدرت في اوقات سابقة من عمل الوزارة.

وأكدت الوزارة بان عملها يجري الان وفق السياقات القانونية وبمتابعة الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلا عما يؤشر في دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة للوزارة من عمليات تدقيق ومتابعة وضبط المخالفات بشكل يومي عبر جولات ميدانية الى مفاصل العمل في مؤسسات الوزارة .

التجارة دعت العبايجي الى زيارة مؤسسات الوزارة والاطلاع بشكل تفصيلي على سير العمل وما يجري من اليات في كبح جماح الفساد ومحاسبة المقصرين في اداء عملهم مذكرة بان الوزارة لديها 14 شركة ودائرة تعمل في اختصاصات تجارية واقتصادية مختلفة تشكل البطاقة التموينية من عملها نسبة 20%.