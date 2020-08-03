التجارة تخفض اسعار حافلات تويوتا هايس موديل 2014

المستقلة /- اعلنت وزارة التجارة عن قيام الشركة العامه لتجارة السيارات والمكائن في الوزارة بتخفيض اسعار حافلات تويوتا هايس (١٤) راكب موديل 2014 من (٣٤،٠٩٨،٠٠٠) دينار إلى (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) دينار والبيع بنظام الاقساط.

واكد مدير عام الشركة المهندس باسم نعيم العكيلي بحسب بيان لوزارة التجارة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، ان ادارة الشركه وضعت إليه جديده للبيع بالاقساط مبينا ان البيع يتضمن شقين الاول خاص بموظفي وزارة التجارة وتشكيلاتها وفق عدد من الشروط (نظام الاقساط) منها بان يكون الكفيل من الموطنة رواتبهم ويكون راتبه يغطي قيمة القسط الشهري وان يكون المشتري من الموطنه رواتبه يغطي قيمة القسط الشهري وان يكون المستفيد من مواليد ١٩٦٦ نزولا وان يتحمل مبلغ التأمين لدى شركات التأمين.

واوضحت ان سعر السيارة الكلي(٣٢،٠٠٠،٠٠٠) ا دينار (بدون لوحات) و قيمة القسط الاولي مقدما (٥٠٠،٠٠٠) دينار + مبلغ التأمين والقسط الشهري (٤٠٠،٠٠٠) دينار مع ضمان لمدة سنه كامله او (٢٠،٠٠٠) الف كيلو متر .

واكدت ان الشركه غير مسؤوله عن رسوم التسجيل في المرور للوحات كما ان ضمان الصيانه الدوريه مقابل ثمن في ورش الشركه العامه لتجاره السيارات والمكائن.

وبينت ان الاليه الخاصه بالمواطنين لشراء سيارات تويوتا هايس ١٤ راكبا بالاقساط هي ان يكون الكفيل من موظف حكومي من الموطنه رواتبهم و راتبه يغطي قيمة القسط الشهري وان يكون الكفيل من مواليد ١٩٦٦ نزولا وان يتحمل المشتري مبلغ التامين لدى شركات التأمين.

وتابعت ان سعر السياره الكلي (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) دينار بدون لوحات و قيمة القسط الاولي مقدما (١،٠٠٠،٠٠٠) دينار + كمبياله ضامنه والقسط الشهري (٤٠٠،٠٠٠) دينار مع ضمان لمدة سنه كامله او (٢٠) الف كيلو متر أيهما اسبق ينفذ كما ان الشركه غير مسؤوله عن رسوم التسجيل في المرور للوحات وان ضمان الصيانه الدوريه مقابل ثمن في ورش الشركه العامه لتجارة السيارات والمكائن.

واشار العكيلي الى الشركة ستباشر بالاعلان عن بدء عملية البيع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك./