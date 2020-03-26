التجارة تتخذ اجراءات رادعة بحق من يتلاعب بالمفردات الغذائية

المستقلة ..أعلنت وزارة التجارة، الخميس، انها اتخذت إجراءات رادعة ضد المخالفين لضوابط وتعليمات تجهيز المواطنين بالمفردات الغذائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “المستقلة، أنها اتخذت اجراءات رادعة لكل المخالفين لضوابط وتعليمات تجهيز المواطنين بالمفردات الغذائية وسيتم الاعلان عنهم في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا”.

وبينت أن “فرقنا الرقابية الجوالة والتنسيق مع اجهزة الداخلية وتعاون المواطنين اوقف ارتفاع الاسعار في السوق المحلية خلال ايام حظر التجوال الصحي”.