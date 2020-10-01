التجارة : المبلغ المقدر بدلا عن البطاقة التموينية 4مليار و500 مليون دينار شهريا

المستقلة /- قدّرت وزارة التجارة، المبلغ الذي يفترض تخصيصه بدلا عن مفردات البطاقة التموينية بأكثر من أربعة مليارات دينار شهرياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته المستقلة اليوم الخميس , إن “المبلغ المقدر بدلا عن مفردات البطاقة التموينية لتوزيعة بين المشمولين أربعة مليارات و500 مليون دينار شهرياً”.

وأضاف حنون أن “هذا البدل النقدي ليس من اختصاص الوزارة ويحتاج الى قرار تشريعي من الحكومة، والوزارة معنية بتنفيذ القرارات”.

وبشأن أسباب تأخر مفردات البطاقة التموينية بين ان “مادة الطحين توزع شهريا، ومادة السكر يتم توزيعها في الوقت الحالي، والرز تم تجهيز اربع وجبات منه حتى الان، اما مادة الزيت فسيتم التعاقد خلال الاسبوع الحالي لتوفيرها للوكلاء من اجل ان يتسنى لهم توزيعه بين المواطنين بأقرب وقت”.

وارجع التأخير في تجهيز المواد الغذائية الى “تأخر اقرار الموازنة وعدم توفير التخصيص المالي للتعاقد عليها