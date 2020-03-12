البيوفيليا : جلب الطبيعة إلى التصميم الداخلي

المستقلة … يبدأ التصميم الداخلي بتجربة بشرية. نظرًا للاحتياجات الجسدية والعقلية والعاطفية للناس ، يستخدم مصممو الديكورات الداخلية نهجًا محوره الإنسان لمعالجة كيفية عيشنا اليوم. من خلال إنشاء مناهج جديدة لتعزيز الصحة والسلامة والرفاهية ، تستلهم التصميمات الداخلية المعاصرة بشكل متزايد من biophilia كنهج شمولي للتصميم.

بحكم التعريف ، يشمل التصميم الداخلي جوانب متنوعة من بيئتنا. يمتد الانضباط إلى مواد البناء والتشطيبات ؛ الدعاوى القضائية والأثاث والمفروشات والمعدات ؛ إضاءة؛ الصوتيات. الطريق. بيئة العمل والقياسات البشرية ؛ والسلوك البيئي البشري. بالتركيز على الخبرة ، تؤثر البيوفيليا على العناصر المادية والحسية الموجودة داخل الديكور الداخلي. إنها تؤثر على عواطفنا وصحتنا وشعورنا العام. ولكن ما هي البيوفيليا ، وكيف ترتبط بالتصميم؟

Biophilia هي فكرة أن البشر لديهم ميل فطري للبحث عن الروابط مع الطبيعة. يُترجم هذا المصطلح إلى “حب الكائنات الحية” في اللغة اليونانية القديمة (philia = حب / الميل نحو) ، وقد استخدمه المحلل النفسي الأمريكي المولد الألماني إريك فروم في تشريح التدمير البشري (1973) ، الذي وصف البيوفيليا بأنها “الحب العاطفي للحياة وكل ما هو حي.” تم استخدام هذا المصطلح لاحقًا من قبل عالم الأحياء الأمريكي إدوارد أو.ويلسون في عمله Biophilia (1984) ، الذي اقترح أن ميل البشر إلى التركيز على الطبيعة وغيرها من أشكال الحياة والانتماء إليها له ، جزئيًا ، أساس جيني .

قدم ويلسون أيضًا أخلاقيات الحفاظ على أساس الأبعاد المتعددة للعلاقة الفطرية التي يتشاركها البشر مع الطبيعة. استندت فكرته عن الإدارة البيئية إلى مفاهيم مختلفة ، بما في ذلك الاعتماد العملي للبشر على الطبيعة ؛ الرضا المستمد من التفاعل المباشر مع الطبيعة ؛ جاذبية الطبيعة ، تتجلى في دورها كمصدر للإلهام والسلام ؛ والتعلق البشري بالطبيعة في شكل روابط عاطفية للمناظر الطبيعية والمساحات. المبدأ الأساسي للبيوفيليا هو ربط البشر بالطبيعة ، ونتيجة لذلك ، تحسين الرفاهية.

في التصميم ، نضيف خصائص العالم الطبيعي إلى المساحات المبنية ، مثل الماء والخضرة والضوء الطبيعي ، أو عناصر مثل الخشب والحجر. إن تشجيع استخدام النظم والعمليات الطبيعية في التصميم يسمح بالتعرض للطبيعة ، وبالتالي ، فإن مناهج التصميم هذه تحسن الصحة والرفاهية. هناك عدد من الفوائد المحتملة ، بما في ذلك انخفاض معدل ضربات القلب ومعدلات النبض ، وانخفاض ضغط الدم ، وزيادة النشاط في أنظمتنا العصبية ، على سبيل المثال لا الحصر.

بمرور الوقت ، اختلفت اتصالاتنا بالعالم الطبيعي بالتوازي مع التطورات التكنولوجية. غيّر التقدم في القرنين التاسع عشر والعشرين بشكل أساسي كيفية تفاعل الناس مع الطبيعة. محمية من العناصر ، قضينا المزيد والمزيد من الوقت في الداخل. اليوم ، يقضي معظم الناس ما يقرب من 80-90٪ من وقتهم داخل منازلهم ، ويتنقلون بين منازلهم وأماكن عملهم. بما أن مصممي الديكور الداخلي يتبنون البيوفيليا ، فإنهم يصنعون مساحات تقلل الضغط بشكل أفضل مع تحسين الوظيفة المعرفية والإبداع. باستخدام مناهج البيوفيليك في الداخل ، يمكنهم استخدام الأشكال والأشكال النباتية ، بالإضافة إلى إنشاء علاقات بصرية مميزة بالطبيعة. من خلال القيام بذلك ، نفهم أن البيوفيليا تتكون من طبقات طبيعية مختلفة تعكس التصميم الداخلي.

تم استكشافها من خلال 14 نمطًا من أنماط Biophilic Design من Terrapin ، يمكننا أن نرى كيف تتعامل هذه الطبقات مع القضايا العالمية لصحة الإنسان ورفاهه. وهي تشمل الطبيعة في الفضاء ، نظائرها الطبيعية ، وعلى نطاق أوسع ، طبيعة الفضاء نفسها. تتراوح الأنماط من الاتصالات المرئية ، والمنبهات الحسية غير الإيقاعية ، ودرجة الحرارة وتدفق الهواء ، إلى الإضاءة الديناميكية ووجود المياه ، ويمكن فهمها من حيث الخبرة المباشرة (الضوء ، الهواء ، الطقس) ، التجربة غير المباشرة (المواد الطبيعية ، الاستحضار الطبيعة) وتجربة المكان والمكان (الاحتمال واللجوء والغموض والمخاطر).



من خلال إنشاء تجارب متعددة الحواس ، يمكننا تصميم التصميمات الداخلية التي يتردد صداها عبر الأعمار والديموغرافيا. تربطنا هذه الغرف والمساحات بالطبيعة كطريقة مثبتة لإلهامنا ، وتعزيز إنتاجيتنا ، وخلق رفاهية أكبر. بالإضافة إلى هذه الفوائد ، من خلال تقليل الضغط وتعزيز الإبداع ، يمكننا أيضًا تسريع الشفاء. في مدننا المتزايدة التحضر ، تدعو الطبيعة الحيوية إلى اتباع نهج أكثر إنسانية للتصميم. والنتيجة هي التصميمات الداخلية البيوفيليفية التي تحتفل بكيفية عيشنا وعملنا وتعلمنا مع الطبيعة