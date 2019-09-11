البيرو تثأر من البرازيل وفوز كاسح للأرجنتين بثلاثية لاوتارو مارتينيز

(المستقلة) … ثأر المنتخب البيروفي من نظيره البرازيلي وألحق به الهزيمة الأولى منذ ربع مونديال روسيا 2018، وذلك بالفوز عليه 1-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في لوس أنجليس الأميركية.

وبدا فريق المدرب تيتي في طريقه للتعادل الثاني تواليا بعد الذي حققه قبل ثلاثة أيام في ميامي ضد كولومبيا 2-2 بفضل نجمه العائد نيمار الذي سجل هدفا ومرر كرة هدف الافتتاح لكاسيميرو في أول مشاركة له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران/يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.

لكن المنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل 1-3 في 7 تموز/يوليو الماضي، خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة 85 من اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 63 بدلا من روبرتو فيرمينو.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي الهام الى لويس أبرام الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون (85)، ملحقا بمنتخب “سيليساو” هزيمته الأولى في مبارياته الـ18 الأخيرة، وتحديدا منذ ربع نهائي مونديال روسيا حين خسر أمام بلجيكا 1-2 في 6 تموز/يوليو 2018.