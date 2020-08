البيت الابيض : ترامب سيعلن عن تحقيق اختراق في علاج كورونا

المستقلة .. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للحديث عن “تحقيق اختراق في علاج كورونا”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت، إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على “تويتر” إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020