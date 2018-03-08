البيت الأبيض يرد على دعوى “الممثلة الإباحية”

(المستقلة)..أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب “فاز بالفعل” في قضية تحكيم ضد ممثلة أفلام إباحية بالغة، تقول إنها مارست الجنس مع ترامب، وتقاضيه حاليا لإلغاء اتفاق بعدم كشف الأمر.

ورفضت السكرتيرة الصحافية سارة هوكابي ساندرز، تقديم تفاصيل إضافية، محيلة الأسئلة إلى محامي ترامب الخاص.

و وفق “أسوشيتد برس”، لم يرد المحامي مايكل كوهين على الفور على طلبات للتعليق.

وقالت ساندرز إن ترامب أكد على عدم صحة أي من المزاعم، وأضاف أن القضية تم الفوز بها بالفعل في التحكيم.

وقالت الدعوى المرفوعة في لوس أنجلوس من قبل ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد ، إن كوهين “بدأ خلسة إجراء تحكيم زائف” ضد كليفورد، وخلال الأسبوع الماضي استخدم “إجراء تحكيم غير صحيح ومعيب إجرائيا بعيدا عن أعين الرأي العام.”