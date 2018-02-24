البياتي : ذكرت حديث الكساء تبركا واعتذر من كافة الموالين ومحبي أهل البيت

(المستقلة) … أكد عضو مجلس النواب عباس البياتي ، بانه ليس هناك من يضاهي “أصحاب الكساء”، مبينا انه ذكر حديث الكساء تبركا بهم.

وقال البياتي في بيان تابعته (المستقلة)، اليوم السبت ، ان “البعض يتداول مقطع من لقاء لي مع قناة الميادين، وتوضيحا لمن ينشد الحقيقة ويسعى لفهم المقصود بشكل لا لبس فيه ولا تحميل، نؤكد بانه ليس هناك من يضاهي اصحاب الكساء عليهم السلام ولا يشبههم على وجه الارض لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل حتى يرث الله الارض ومن عليها .”

واضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، “نحن وجميع ما في الارض لا نصل الى تراب أقدامهم وانا لا اقصد المشابهة بهم فذلك شرف لا ادعيه لي ولا لغيري، ولكن العدد والرقم ذكرني بأهل الكساء لقوة حضورهم الدائم في الوعي وألقلب فذكرت ذلك تبركا، وهذا مألوف لدينا عندما نتذكر بعض الارقام المرتبطة باحداث او مناسبة مثلما نقول (تلك عشرة كاملة)”.

وأوضح “هذا لايغيب على أهل العلم والوعي والإيمان والقلب السليم ، ونعتذر من كافة الموالين ومحبي أهل البيت”.

الجدير بالذكر ان البياتي أفاد لدى سؤال خلال استضافته في إحدى المحطات الفضائية، عن القوائم الشيعية المترشحة الى الانتخابات، قال إنها “خمسة، وأصحاب الكساء خمسة كذلك”.

وارتجل البياتي منشدا على الهواء، “نحن الخمسة اصحاب الكساء.. أولنا النصر، وبعده القانون، ثم الفتح والحكمة والسائرون”.