البونيسيف تشيد باداء الحكومة المصرية وشركائها لحماية الأطفال

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“في مسيرتها الهامة؛ مصر تضع الأطفال أولا ً”

أشاد المدير الإقليمي لليونيسف بعمل الحكومة المصرية، وما تمّ إحرازه من تقدم، وبالتزام مجموعة واسعة من الشركاء في جعل حقوق الفتيان والفتيات الأكثر حرماناً أمراً محققاً.

أثناء زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام، التقى المدير الإقليمي لليونيسف بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وآخرين من القطاع الخاص، وبنظراء محليين ودوليين. هذا وركزت المناقشات على القضايا الرئيسية، بما في ذلك بناء النظام المختص بالعاملين في الحقل الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، وفي برنامج التحول الحاسم؛ أي برنامج “التعليم 2.0″، وعلى الجهود الهامة في مجالات الصحة والتغذية، وكذلك في مسألة توظيف الشباب المصريين.

يقول خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الطفل على العديد من الأصعدة، بما في ذلك انخفاض معدّلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، والتحاقهم بالتعليم. كما أن الجهود المتزايدة لمعالجة الأطفال الأكثر حرماناً تسير على الطريق الصحيح، وذلك بفضل التزام الحكومة المتجدد في مصر لوضع مصلحة جميع الأطفال على رأس سلّم الأولويات”.

خلال زيارته إلى نادي الأسرة، وفي الوحدة الصحية الأولية في “العبور”، أتيحت له فرصة لقاء الأطفال السوريين والأخصائيين الاجتماعيين. قال السيد كابالاري: “إن إتاحة الوصول بحرية إلى الخدمات، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تعبّر عن التضامن والكرم المتميزين للمصريين حكومة وشعباً”.

وفي زيارة قام بها إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة التقى كابالاري بفريق “خط نجدة الطفل 16000″، وأثنى على الدور الحاسم الذي يضطلع به المجلس في القضايا المتعلقة بالأطفال، وتوفير قيادة بخصوص حقوق الطفل.

هذا ووقع المدير الإقليمي شراكة جديدة بين اليونيسف وشركة يونيليفر، لدعم تعزيز الصحة، والمياه، والصرف الصحي، وممارسات النظافة الشخصية، وتحسين المعرفة الصحية والتغذوية بين الأطفال والوالِدَين وأولياء الأمور.

وعلى أثر اجتماعه بالعديد من ممثلي القطاع الخاص في مصر، أشار المدير الإقليمي إلى أن اليونيسف تَعتَبِر تمكين النشء والشباب وتوظيفهم هدفها الأساسي، وترغب في دعم الشباب والأطفال كعوامل للتغيير