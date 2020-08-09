البنك المركزي يُقيم علاقة مصرفية مع مؤسسة Euroclear Bank

اعلن البنك المركزي العراقي، عن اقامة علاقة مصرفية مع مؤسسة Euroclear Bank لمحاكاة الممارسات العالمي في مجال الاحتياطيات.

وقال البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، “تم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بإقامة علاقة مصرفيّة مع مؤسسة (Euroclear Bank)، مشيراً إلى أن الاخيرة تعتبر من المؤسسات المعروفة عالميّاً في مجال حفظ الأوراق المالية واستثمارها، وتدير سندات لبنوك مركزية تقدر بـ 15 ترليون دولار امريكي”.

وأضاف البنك أن “هذا الانجاز سيساهم في تعزيز العلاقات الدوليّة للبنك المركزي العراقي ومحاكاته الممارسات العالميَّة في مجال إدارة الاحتياطيات”.