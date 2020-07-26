البنك المركزي ينفي وجود “الدولار الليبي” ويحذر من التعامل به

المستقلة /- نفى البنك المركزي وجود مايعرف بـ ” الدولار الليبي” ، ملوحا باجراءات قانونية بحق من يتداول هذه العملة ، مؤكدا انه مستمر باتخاذ اجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الاجنبية .

وقال البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، انه يراقب ما يدور في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من اخبار بشأن التعامل مع ما يعرف بـعملة الدولار الليبي”، موضحا انه :” لا وجود لمثل هكذا عملة وان اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل المعلومات مع الاجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه”.

ونوه البنك ، ان اية جهة او شركة تدعي بيعها هذه العملة من خلال الترويج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وايهام الجمهور بوجود دولار امريكي يعود الى البنك المركزي الليبي هي غير مرخصة من هذا البنك، محذرا من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه العملة المزورة”.

واشار الى استمراره باتخاذ اجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الاجنبية وفقا لتعليماته النافذة بما يضمن سلامة عملية التداول.