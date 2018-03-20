المركزي ينشر أسعار السبائك الذهبية و يخفض أسعارها

(المستقلة) … نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي، فيما خفض أسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين الجدول ان مسكوكة 5 غم بلغت 261 الف دينار بانخفاض بلغ ثلاثة الاف دينار عن الاسبوع الماضي، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 15 غم 774 الف دينار بانخفاض بلغ سبعة الاف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 25 غم بلغت 1.308 مليون دينار وبانخفاض بلغ 12 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 50 غم 2.620 مليون دينار وبانخفاض بلغ 35 الف دينار.

ادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي: