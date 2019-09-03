البنك المركزي ينشئ علاقة مصرفيّة مع برنامج (RAMP) التابع للبنك الدولي

(المستقلة)..أعلن البنك المركزي العراقي عن المِضي في إنشاء علاقة مصرفيّة مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيّات (RAMP) التّابع للبنك الدولي، وتضمَّنت هذه العلاقة الاستثمار في السندات التي يصدّرها.

وقال البنك المركزي في بيان أنَّه ومن طريق دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية أُعدَّت خطّة للتعاون مع البنك الدّولي في جانب إدارة الاحتياطيّات، والاستثمار بالسّندات المصدَّرة بعملة الدولار، بما لا يقلّ عن 300 مليون دولار.

واشار الى ان البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيّات (RAMP) التابع للبنك الدّولي يعد مِنبرًا لتقديم الاستشارات في تطوير إدارة الأُصول والاحتياطيّات في البلدان النّامية، والمؤسسات الدّولية؛ لتمكينها من تعظيم مواردها المالية.