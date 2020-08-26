المستقلة … أنذر البنك المركزي العراقي، مصرف “أبو ظبي الإسلامي” بوجوب التعاقد مع شركات مرخصة من قبل البنك، مبيناً أنه سيتم فرض عمولة في حال عدم الالتزام .

وقال البنك المركزي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إنه “استناداً إلى قرار مجلس الإدارة والمتخذ بجلسته المرقمة بالعدد 590 بعد الالف تقرر الموافقة على منح مصرف أبو ظبي الإسلامي مهلة نهائية وأخيرة لغاية 31 كانون الأول من عام 2020 للتعاقد مع شركات مرخصة من قبل هذا البنك”.

وأضاف، أنه “بخلاف ذلك سوف يتم فرض عمولة على كل حركة تمر بالمقسم الوطني بمقدار 500 دينار يتحملها مصرفكم وليس الزبون”.

ولم يكشف البنك المركزي العراقي كعادته طبيعة وتفاصيل المشاكل او الاخطاء التي ارتكبها مصرف ابو ظبي الاسلامي واكتفى بانذاره وامهاله لغاية نهاية السنة .

ويتعرض البنك المركزي العراقي بصفته القائم على السياسة النقدية لانتقادات مستمرة من قبل اعضاء البرلمان ووسائل الاعلام والخبراء الاقتصاديين ، بسبب اتباعه سياسة نقدية غامضة وغير ذي فائدة على الواقع الاقتصادي ، الامر الذي ادى الى تهريب مئات الميارات من العملة الصعبة دون ان تنعكس على الواقع الاقتصادي او الانمائي في العراق .