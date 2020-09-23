البنك المركزي يناقش مع صندوق النقد السياسة النقدية وخطط الضبط المالي

المستقلة / -ناقش محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ، مع صندوق النقد الدولي، تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.

وذكر البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، أن “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعاً بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق”.

وأضاف البيان، “تم مناقشة استعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي”.