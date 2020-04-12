البنك المركزي يفتح حساب مصرفي بإسم التكافل الاجتماعي

(المستقلة).. اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح حسابين مصرفيين لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإسم (حساب التكافل الاجتماعي).

وقال بيان عن البنك ان فتح الحسابين جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بمبادرة دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودعماً لجهود خليَّة الأزمة لمواجهة وباء كورونا.

واشار الى أن الحساب الاول سيكون بالدينار ويحمل الرقم (70111)، والثاني بالدولار ويحمل الرقم (60111). وسيخصصان لجمع التبرعات الخاصَّة بتمويل هذا الصندوق.

واوضح البيان أن عملية التبرع تتم عبر أي حساب مصرفي وبأي من المصارف العامة والخاصَّة، من داخل العراق وخارجه. كما يمكن الايداع نقداً في اي مصرف بعد تحديد اسم الحساب والرقم المصرفي.

اشار الى أن المصارف ستقوم بتحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المعني في البنك المركزي (بالدينار أو الدولار). منوها الى أن التبرع لهذا الصندوق يتضمن إيداع راتب رئيس مجلس الوزراء لشهر نيسان، والوزراء ومن هم بدرجتهم.

وذكر انه قد تم اليوم الاحد الثاني عشر من شهر نيسان الجاري، إيداع رواتب المسؤولين في البنك المركزي العراقي لشهر نيسان في هذا الحساب.

ووجه البنك المركزي دعوة إلى المؤسسات العامة والخاصة، وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للتبرع دعماً لهذا الجهد الطوعي التضامني الذي يهدف إلى رص الصفوف وتحشيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، وتقديم العون للعوائل التي يتطلب دعمها والتي لحقت بها أضرار بسبب الإجراءات الوقائية التي اضطرت إليها خليَّة الأزمة، كحظر التجوال وما تسبب به قطع لمصادر أرزاق تلك العوائل.