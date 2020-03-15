البنك المركزي يعلن عن تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا

( المستقلة) …أعلن البنك المركزي، الاحد، عن تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك علي العلاق ان “البنك قام بالتبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا”.

واضاف العلاق ان “المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض”، داعيا “المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة”.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل خمس إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا في بغداد وذي قار وكربلاء، فيما اعلنت محافظة بغداد عن عطلة لدوائرها ابتداء من الثلاثاء ولغاية الخميس.( النهاية)