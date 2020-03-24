البنك المركزي يعلن جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الوقائية ضد كورونا

اعلن البنك المركزي، الثلاثاء، جمع ٤٤ مليار دينار عراقي لدعم الاستعدادات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وذكر بيان للبنك وتلقته ( المستقلة)…. اليوم الثلاثاء البنك في بيان له انه “في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهمالذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا على صحة المواطنين الكرام، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائيَّة التي تقومبها وزارة الصحَّة وخلية الأزمة“.

واضاف ان “الامول ستوظف بالدرجة الأساس، لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي (الإنعاش التنفسي)، وهوالنقص الذي يُسبّب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء“.

وأكد البيان ” ان محافظ البنك المركزي ومجلس ادارته ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل إلى الجهاز المصرفيالعراقي وجميع الجهات التي لبَّت النداء وساهمت بالتبرع للصندوق الذي دعت اليه وزارة المالية العراقية لمواجهة هذاالوباء الخطير“.( النهاية)