البنك المركزي يعلن تقرير أداء الاحتياطيات الأجنبية لعام 2019

(المستقلة).. قال البنك المركزي العراقي أن بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الأجنبية أظهرت أداءً ايجابياً في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

واشار التقرير الى نمو هذه الاحتياطيات بنسبة 5.52% في عام 2019 عما كانت عليه في 2018، كنتيجة للزيادة التي شهدتها مشتريات البنك المركزي من الدولار الأمريكي من وزارة المالية مقارنة بمبيعاته من خلال نافذة بيع العملة، فضلا عن الأرباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها.

اما على مستوى المحافظ الاستثمارية فقد حققت قيمة هذه المحافظ نمواً صافياً في عام 2019 بنسبة 18.4% مقارنة مع عام 2018، رافقه نمو العوائد على هذه المحافظ في عام 2019 بنسبة 59% عما كانت عليه في 2018، وبلغت نسبة هذه العوائد إلى المحافظ الاستثمارية في 2018 ما يقارب 1.7% تقريبا فيما ارتفعت نسبة العوائد إلى المحافظ الاستثمارية في عام 2019 لتبلغ 2.3% تقريباً.

و على صعيد شريحة الذهب فقد نمت في عام 2019 بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2018، إذ على الرغم من عدم زيادة استثمار هذا البنك في هذا الأصل خلال هذا العام، إلا أن الزيادة في قيمة هذه الحيازات جاءت نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب عالمياً.

ويأتي العراق في المرتبة 38 عالمياً بحيازاته من الذهب، وبالمرتبة 5 عربياً، بما مجموعه 96.3 طن.

واشار البنك الى ان خطته في تعزيز العوائد على الاحتياطيات وبناء القدرات في مجال الادارة الذاتية للاحتياطيات، خلال 2019 تضمنت انشاء علاقات مصرفية دولية، عديدة والدخول باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من المصارف الدولية وكبريات المؤسسات المالية، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد العربي، فضلاً عن المؤسسات الدولية المعنية بادارة الاستثمار.