البنك المركزي يعتمد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف العاملة في العراق

(المستقلة)..قرر مجلس ادارة البنك المركزي العراقي اعتماد وكالات التصنيف الحائزة على معايير (External Credit Assessment Institution) (ECAI) المنبثقة من مقررات بازل، لتصنيف المؤسسات المالية في العراق، وهي الوكالات:

ـ standard & Poor / ـ Moody’s/ ـ Fitch Ratings/ ـ Capital Intelligence

وأكد مجلس الادارة أن البنك سينظر بالطلبات التي تتقدم به وكالات التصنيف الأخرى، وأنه سيشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات الاربعة أعلاه للمصارف العاملة في العراق والتي ترغب بإجراء العمليات المصرفية التالية:

ـ تثبيت اعتمادات تصدير النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط (SOMO).

ـ فتح الاعتمادات المستندية الحكومية لغاية ٥٠ مليون دولار.

ـ إصدار وقبول خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية.

كما أشار مجلس إدارة هذا البنك إلى أن قراره هذا يعتبر نافذاً في عام ٢٠٢٠ عند استكمال المصارف جاهزيتها وحصولها على التصنيف الائتماني الذي يؤهلها لممارسة العمليات المصرفية المشار اليها اعلاه في أي وقت.