البنك المركزي يطلق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق

(المستقلة)..باشرَ البنكُ المركزي إجراءاتِ إطلاقِ المنصَّةِ الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارفِ العاملةِ في العراق Interbank Market (FX, Money Market)

وهي منصَّةٌ تؤسس إلى سوقٍ ماليةٍ إلكترونيةٍ منظَّمةٍ تفتح وتسهّل الطريق أمامَ الاستثمارِ الأجنبي في العراق.

وتهدف المنصَّةُ إلى زيادةِ التعاونِ بينَ المصارفِ وزيادةِ قدرتها على تنويعِ الخدماتِ الماليةِ لعملائها واستقطابِ العملياتِ التجاريةِ والماليةِ المتوافرةِ في السوق.

وفي إطارِ هذهِ الإجراءات قامَ البنك ُالمركزيُ برعايةِ ورشةِ عملٍ فنيةِ بين إحدى الشركات العالميةِ الرائدةِ في مجالات الحلولِ الماليةِ وبين عددٍ من المصارف ِالعاملةِ في العراق بمساندةِ رابطةِ المصارفِ العراقيةِ الخاصة.