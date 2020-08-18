البنك المركزي يحذر المواطنين من “الاكتناز في المنازل”

(المستقلة)… دعا البنك المركزي العراقي المواطنين كافة إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة منه، محذراً من “الاكتناز في المنازل”.

وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إنه يدعو المواطنين كافة إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة منه، اثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من الاكتناز في المنازل .

وأضاف أنه “يسعى من خلال ذلك، الحفاظ على الكتلة النقدية للمواطنين، وتجنب حالات السرقة والاحتيال، وترويج العملات النقدية المزيفة”.

وشدد البنك على ضرورة “التقليل من التبادل التجاري بالعملات الورقية التي اثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات والبكتريا خصوصاً وان البلد يمر بأزمة انتشار لفايروس كورونا”.

وتابع البيان ان البنك المركزي يتبنى آليات انتشار الشمول المالي في العراق الذي يعزز الثقافة المصرفية والتحول إلى التبادل النقدي بواسطة التعاملات المصرفية ذات التقنيات الحديثة وبكافة أشكالها .(النهاية)