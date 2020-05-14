البنك المركزي يتجاهل الازمة المالية ويبع اكثر من 180 مليون $ اليوم الخميس

المستقلة /- اظهرت وثيقة شبه رسمية غير موقعة وغير مختومة تم نشرها على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي ان مزاد العملة ليوم الخميس الموافق 14/5/2020 انتهى قبل قليل بعد ان تم بيع ما يزيد على 180 مليون دولار .

واظهرت الوثيقة ان 32 مصرف بين اسلامي وتجاري واجنبي كانت قد تقاسمت المبلغ المباع من دون ذكر اية تفاصيل عن اسباب الاقبال على شراء عملة الدولار وبهذه الكمية .

وكانت جهات رسمية وغير رسمية قد طالبت البنك المركزي الى ضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد ، وحثه لاتباع سياسة نقدية صارمة من اجل المحافظة على رصيد العملة الاجنبية وعدم فسح المجال لتهريب العملة الصعبة في هذا الوقت .

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