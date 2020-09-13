البنك المركزي يبيع اكثر من 231 مليون $ عبر نافذة مزاد العملة. وثيقة

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 231 مليون دولار .

وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاحد ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 36 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين مليونين وسبعة مليون دولار .

واوضحت النشرة ان عدد شركات الصيرفة والتحويل المالي المشاركة في المزاد بلغت 270 شركة .

يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يجري مزاد شبه يومي لاستبدال عملة الدولار بالدينار .