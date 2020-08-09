البنك المركزي يبيع اكثر من 217 مليون $ عبر نافذة مزاد العملة. وثيقة

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة تجاوزت 217 مليون دولار .

وبينت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاحد ، ان عدد المصارف المشاركة بالمزاد كانت 35 مصرف ، فيما تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين نصف مليون وستة مليون دولار .

وينفرد العراق بظاهرة تصريف العملة عبر مزاد شبه صوري يتولى البنك المركزي العراقي الاشراف عليه رغم حجم الانتقادات الصادرة من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديين واعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة رغم الاضرار الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد العراقي .