البنك المركزي يبيع اكثر من 190 مليون $ بمزاد العملة لهذا اليوم

المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة قد تجاوزت 190 اكثر من مائة وتسعون مليون دولار .

واكدت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاثنين ، ان عدد المصارف المشاركة كانت 36 مصرف ، حيث تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين نصف مليون وستة مليون دولار .

وتتعرض ادارة البنك المركزي ووزارة المالية لانتقادات مستمرة من قبل الخبراء الاقتصاديين والعديد من اعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة .