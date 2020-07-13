البنك المركزي يبيع اكثر من 190 مليون $ بمزاد العملة لهذا اليوم
المستقلة /- اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة قد تجاوزت 190 اكثر من مائة وتسعون مليون دولار .
واكدت النشرة التي حصلت المستقلة على نسخه منها اليوم الاثنين ، ان عدد المصارف المشاركة كانت 36 مصرف ، حيث تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين نصف مليون وستة مليون دولار .
وتتعرض ادارة البنك المركزي ووزارة المالية لانتقادات مستمرة من قبل الخبراء الاقتصاديين والعديد من اعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة .
التعليقات مغلقة.