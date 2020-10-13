البنك المركزي يبيع اكثر من 186 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء

البنك المركزي يبيع اكثر من 186 مليون دولار في مزاد اليوم الثلاثاء

المستقلة /- اعلن البنك المركزي وهو هيئة مستقلة معني برسم السياسة النقدية في العراق ، عن بيع186,150,000 دولار ضمن نافذة مزاد بيع العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020.

واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 166,000,000، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 20,150,000 دولار.

وبذلك يكون اجمالي المبيعات الكلية لهذا اليوم 186,150,000.