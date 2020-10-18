البنك المركزي يبيع اكثر من 180 مليون دولار في مزاد اليوم الاحد
البنك المركزي ينفرد بنظام بيع الدولار عن طريق المزاد
المستقلة /- اعلن البنك المركزي وهو اعلى هيئة مستقلة تعنى برسم السياسة النقدية في العراق ، عن بيع مبلغ 180,872,665 دولار ضمن نافذة مزاد بيع العملات الأجنبية اليوم الاحد 18/ تشرين الأول/ 2020.
واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 164,522,665 ، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 16,350,000 دولار.
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