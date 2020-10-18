البنك المركزي يبيع اكثر من 180 مليون دولار في مزاد اليوم الاحد

البنك المركزي يبيع اكثر من 180 مليون دولار في مزاد اليوم الاحد البنك المركزي ينفرد بنظام بيع الدولار عن طريق المزاد

المستقلة /- اعلن البنك المركزي وهو اعلى هيئة مستقلة تعنى برسم السياسة النقدية في العراق ، عن بيع مبلغ 180,872,665 دولار ضمن نافذة مزاد بيع العملات الأجنبية اليوم الاحد 18/ تشرين الأول/ 2020.

واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 164,522,665 ، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 16,350,000 دولار.