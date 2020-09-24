البنك المركزي يبيع اكثر من 174 مليون دولار في مزاده اليوم

المستقلة/- اعلن البنك المركزي العراقي عن بيعه أكثر من 174 مليون دولار وبمشاركة 36 مصرفا.

وشهد البنك المركزي في مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً طفيفاً في مبيعاته لتصل الى 174 مليون و350 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 175 مليون و850 الف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 165 مليون و950 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 8 ملايين و400 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واح ، وفيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 36 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .(النهاية)