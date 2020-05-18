البنك المركزي يبع اكثر من 177 مليون $ وبمشاركة 34 مصرف

المستقلة / – اظهرت النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ليوم الاثنين المصادف 18/5/2020 وبمشاكة 34 مصرف قد تخطت مبلغ 177 مليون دولار ، منها اكثر من 162 مليون لتعزيز ارصدة المصارف في الخارج ومبلغ 14 مليون دولار لمبعات السوق المحلي .

وتصر ادارة البنك المركزي على المضي قدما بسياسته التي اتبعها منذ عام 2003 ولغاية الان وخصوصا ملف مزاد بيع العلمة للمصارف ، والتي كانت ولا تزال تتعرض للانتقادات الدائمة من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي في العراق ، الامر اصبح يثير الاستغراب والريبة من هذا التوجه .

رابط قائمة المصارف المستفيدة من نافذة مزاد العملة ليوم الاثنين :

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-158979439123407.pdf