البنك المركزي سيشارك في منصة “بنى” للمدفوعات العربية

المستقلة / – أعلن البنك المركزي العراقي ، مشاركته في منصة “بنى” للمدفوعات العربية ، مشددا ان المنصة تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية .

وقال البنك في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إن البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع صندوق النقد العربي سيحضر صباح اليوم ورشة عمل للمصارف العاملة في العراق للمشاركة في المنصة، ويأتي ذلك بعد الاعلان عن إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والذي يدار من قبل صندوق النقد العربي وتجري الاستعدادات لهذا البنك وعدد من المصارف المحلية للمشاركة المباشرة في المنصة”.

‏‎وأضاف، “ستناقش الورشة خطط عمل المصارف المقترحة وتتطرق الى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة ولمعرفة مدى جهوزية المصارف لذلك”.

‏‎ولفت، أن “منصة (بنى) تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية”.

‏‎كما وتهدف المنصة وفقا للبيان، “إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية ، فضلا عن ان منصة بنى تقدم إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، وفي فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية فإنها تساهم فيها بشكل فعال لتدعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات”.

‏‎وأضاف، “وستكون المنصة متاحة لكافة المصارف التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال”.