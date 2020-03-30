البنك المركزي العراقي ينفي اصابة محافظه بفيروس كورونا

( المستقلة)… نفى مصدر مخول في البنك المركزي يوم الاثنين اصابة محافظ البنك علي العلاق بفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريح نقله اعلام البنك اليوم انه ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقايةوتعليمات الجهات المعنية.

واضاف المصدر ان البنك يحث وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام.( النهاية)