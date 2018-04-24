البنك المركزي العراقي ينشر جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي ويخفض اسعارها

(المستقلة) … نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا باسعار السبائك الذهبية للاسبوع الحالي، فيما خفض اسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين الجدول ان مسكوكة 5 غم بلغت 266 الف دينار بانخفاض بلغ الفي دينار عن الاسبوع الماضي، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 15 غم 789 الف دينار بانخفاض بلغ اربعة الاف دينار.

واوضح الجدول ان سعر سبيكة 25 غم بلغت 1.334 مليون دينار وبانخفاض بلغ سبعة الاف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 50 غم 2.672 مليون دينار بانخفاض بلغ 13 الف دينار.

ادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي: