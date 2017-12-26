البنك المركزي يرفع أسعار السبائك الذهبية

(المستقلة) … نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا بأسعار السبائك الذهبية للأسبوع الحالي، فيما رفع أسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبين الجدول، أن مسكوكة 5 غم بلغت 252 ألف دينار بارتفاع بلغ ألف دينار عن الأسبوع الماضي، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 15 غم 747 ألف دينار بارتفاع بلغ خمسة آلاف دينار.

وأوضح الجدول، أن سعر سبيكة 25 غم بلغت 1.255 مليون دينار وبارتفاع بلغ تسعة آلاف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 50 غم 2.513 مليون دينار وبارتفاع بلغ 19 ألف دينار.

وأدناه جدولا بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: