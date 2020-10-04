البنك المركزي العراقي يعلن عن مبيعات نافذة العملة الاجنبية

المستقلة .. اعلن البنك المركزي العراقي عن بيع 182,096,000 دولار ضمن نافذة بيع العملة الأجنبية ليوم الاحد 4 تشرين الأول 2020.

واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 165,996,000، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 16,100,000دولار.

وبذلك يكون اجمالي المبيعات الكلية لهذا اليوم 182,096,000.

وهذا يؤشر زيادة في مبالغ المبيعات قياسا بالمزاد الذي أقيم يوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول 2020، حيث بلغ اجمالي المبيعات الكلية 174,320,000دولار ، منها 165,920,000 لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات)، و 8,400,000 اجمالي البيع النقدي

وأوضح البنك بأن سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1190) دينار لكل دولار ، فيما بلغ سعر البيع النقدي (1190) دينارلكل دولار.