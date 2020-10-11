البنك المركزي العراقي يطلق منصة إلكترونية لخدمة المصارف المجازة

المستقلة / -اعلن البنك المركزي العراقي، إطلاق منصة إلكترونية لإصدار خطابات الضمان الخاصة بالمصارف المجازة.

وقال البنك في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “في إطار إجراءاته الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في اتمتت الصناعة المصرفية، يعلن هذا البنك عن “إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة”، مبينا أن “المنصة ستكون شاملة في عملها تحميل بيانات الخطابات من قبل مخولي المصارف من خلال الولوج اليها وبصلاحيات مختلفة ومحَدَّدة على أن يكون المصرف مسؤولاً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات”.

وتابع، “ويُشتَرط من الجهات المستفيدة للقطاعين (العام والخاص) وبعد اصدار الخطاب اعتماد نموذج تسجيل إلكتروني يتم استحصاله من البنك المركزي والذي ستصدره هذه المنصة متضمناً المعلومات الخاصة بتلك الخطابات ويحمل علامات أمنيَّة مختلفة كالختم الحراري وخاصية (الباركود)، دون أن يتحمل هذا البنك أي التزام مالي ينتج عن تلكؤ المصرف في تسديد قيمة الخطاب”.

واضاف، “ويدعو البنك الجهات المستفيدة من خطابات الضمان والكائنة داخل العاصمة بغداد لاستحصال نموذج تسجيل المعلومات من قبل هذا البنك، أما الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل المعلومات من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة، الموصل، أربيل) وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع، وسيتم العمل فعلياً بالآلية اعلاه بدءاً من (18 تشرين الأول ٢٠٢٠)”.