البنك المركزي العراقي يطرح مبادرة لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع العراقية

المستقلة/ كشف غدير العطار عضو المجلس الاقتصادي العراقي ، اليوم الاحد، أهمية مبادرة البنك المركزي العراقي الصناعية على الاقتصاد الوطني.

وفي بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه اوضح العطار إن “المبادرة ستساهم بمنح تسهيلات مصرفية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الانتاج وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الانتاج بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع العراقية”.

وأشار العطار إلى أن “ضرورة دعم هذه المبادرة من جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والصحافة لتعزيز التنمية الصناعية من أجل تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة بالمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إضافة إلى ديمومة تدفق صناعة محلية وسيولة نقدية داخل السوق العراقية”.

يذكر ان مبادرة البنك المركزي العراقي تعمل على تمويل مشاريع ومبادرات صناعية وخدمية وبيئية واجتماعية مختلفة، وتتوزع ضمن المحافظات العراقية كافة.