البنك المركزي العراقي يطالب المصارف الأهلية بإيداع الدفعة الثانية من التأمينات

(المستقلة) … طالب البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف الأهلية بإيداع الدفعة الثانية من التأمينات البالغة 50 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “على المصارف الأهلية كافة وشركات التوسط لبيع وشراء العملات بضرورة إيداع الدفعة الثانية البالغة 50 مليون دينار لاكمال كامل التأمينات البالغة 100 مليون دينار عن طريق اشعار نظام المدفوعات من حساب المصرف الذي تتعامل معه الشركة في موعد أقصاه 31 تموز 2018”.

وأضاف البنك في بيانه، أن “المخالف سوف يتحمل كافة التبعات القانونية”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.