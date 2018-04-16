البنك المركزي العراقي يحدد شروط الاوراق النقدية غير الصالحة للتداول

(المستقلة) … حدد البنك المركزي العراقي، الاثنين، شروط الاوراق النقدية غير الصالحة للتداول والتي يتم تعويضها بعد ايداعها في البنك.

وقال البنك في بيان تلقت، (المستقلة) نسخة منه، إن “الاوراق النقدية تعد غير صالحة للتداول اذا انطبقت عليها احد الاوصاف ويعوض حاملها بكامل قيمتها فور تقديمها الى المصارف الحكومية والاهلية وفروعها ويتم ايداعها في البنك المركزي ويقيد ما يقابلها في حساباتهم”.

وبين البنك ان “من شروط الاوراق النقدية غير الصالحة للتداول هي اذا كانت الاوراق النقدية متهرئة او متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان جزء منها، اضافة الى اذا تضررت الورقة نتيجة تعرضها للماء”، مبينة ان “الورقة النقدية ستكون غير صالحة في حالة كانت الورقة النقدية متكونة من جزئين ” مختلفة الارقام”.

واشار البنك الى ان “الشروط الاخرى هو ان تكون الورقة النقدية مثبتة بشريط لاصق شفاف او اكثر على طولها او عرضها، او اذا كانت الورقة النقدية قطعت في اكثر من زاوية او تم قرضها”، مشيرة الى ان “الشروط الاخرى هي اذا احتوت على اختام او كتابات لاتؤثر على مظهرها الخارجي، او اذا فقدت الورقة النقدية على 50% من مساحتها”.

ولفت البنك ان “من الشروط الاخرى ايضا اذا التصق بالورقة النقدية مواد غريبة واثرت على معالمها كالاحبار والاصباغ والاصماغ او الدهون والزيوت، اضافة الى اذا كانت الورقة النقدية مثقبة بثقب او اكثر وبصورة عشوائية”.

يذكر ان الاوراق النقدية المتداولة حاليا في الاسواق المحلية تعرضت الى التلف والتمزيق بدون وجود اي اوراق نقدية جديدة.