البنتاغون يعلن البدء في تجربة لقاحات لكورونا

المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الجمعة، عن البدء في تجارب على لقاحات جديدة في مختبرات قيادة القوات البرية ضد فيروس “كورونا الجديد”.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية، العميد مايكل تالي، حول تلك التجارب.

وأوضح البيان أن العاملين في مختبرات القوات البرية بدؤوا إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب، بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC)، ومجموعة من المؤسسات، والأوساط الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة للتصدي للفيروس، بعد أن قامت يإلغاء عدد من المناورات العسكرية في وقت سابق للحيلولة دون تفشيه بين أفراد الجيش.

وأوضح المتحدث أنه في القريب العاجل سيتم تجربة هذه اللقاحات المحتملة على عدد محدود من البشر.

بدوره، قال الدكتور كافيون مودجاراد مدير مركز الأمراض السارية بمعهد “والتر ريد” التابع للقوات البرية، إن “المرحلة الأولى بدأت من خلال إجراء تجارب اللقاحات على الفئران”.

وأوضح أنه في المرحلة الثانية، سيتم إجراء الاختبارات على الحيوانات القريبة من علم التشريح البشري، بما في ذلك القرود، متجنبا إعطاء تاريخ محدد بدقة لبدء إجراء التجارب على البشر.