البنتاغون: لا نزال نبحث الرد على استهداف قواتنا بالعراق

( المستقلة)….قالت وزارة الدفاع الأميريكية (البنتاغون) ، الأربعاء، إنها لا تزال تبحث كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية وذلك بعد أيام من إصابة ثلاثة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجغون في إفادة صحفية “ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم على القوات الأميركية في أي مكان في العالم. نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا”.

وأصيب ثلاثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين يوم السبت في هجوم صاروخي مما زاد من المخاوف من تصعيد موجة الهجمات والهجمات المضادة.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية مجدداً مساء السبت أنه لا يمكن مهاجمة أفراد من الجيش الأميركي دون رد، في إشارة إلى الهجوم الثاني الذي استهدف قاعدة التاجي نهاية الأسبوع المالضي، مضيفة أن المحاسبة آتية لا محال.

وأحجم جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استناداً إلى تحذير وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع الماضي: “لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفراداً من الجيش الأميركي وتفلتون … سنحاسبهم”.( النهاية)