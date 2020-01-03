البنتاغون : ترمب أمر بقتل سليماني

(المستقلة).. أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، فجر الجمعة، العملية التي استهدفت مطار بغداد الدولي، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي.

وقالت أن الهدف من الضربة الأميركية كان ردع أي خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا.

وأضافت الوزارة أن الرئيس ترمب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

وبررت البنتاغون ذلك بأن سليماني وفيلق القدس كانا وراء مقتل المئات من الأميركيين وقوات التحالف.

وأدعت أن سليماني كان يخطط لهجوم على دبلوماسيين أميركيين في سفارة واشنطن في بغداد، وهو مسؤول عن عمليات إرهابية عديدة.

إجراء دفاعي حاسم

وأشار البنتاغون إلى أن الجيش الأميركي اتخذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني، قائد قوة الحرس الثوري الإيراني.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها، أينما كانوا في جميع أنحاء العالم.

عملية اغتيال منظمة

يذكر أن عملية اغتيال أميركية منظمة تمت، فجر الجمعة، باستخدام الطائرات، استهدفت عددا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي.

فيما أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري، حيث تسبب الاستهداف الصاروخي بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والرجل الثاني بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي.

كما خلفت أيضا عدداً من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وتأتي أحداث مطار بغداد الدولي بعد يومين من محاصرة السفارة الأميركية في بغداد، عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لكتائب حزب الله العراق.