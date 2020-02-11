البنتاغون: القصف الإيراني لعين الأسد أصاب 109 من جنودنا

المستقلة / أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن عدد العسكريين الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع يناير ارتفع إلى 109 جنود، أي بزيادة 45 عسكرياً عن الحصيلة التي أعلنها في نهاية الشهر الفائت.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه من أصل العسكريين الـ109 الذين يعانون جميعاً من “ارتجاج خفيف”، عاد 76 (حوالي 70%) إلى الخدمة في وحداتهم، بينهم واحد فقط يعالج في مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا والبقية عولجوا في العراق.