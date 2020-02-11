البنتاجون: مصر تواجه مشاكل عديدة بسبب موقعها الجغرافي

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن مصر تحتل موقعا استراتيجيا شديد الأهمية، بين إفريقيا والشرق، تسبب في مواجهتها العديد من المشكلات ومنها سيناء.

وأضاف ماكينزي، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية الفضائية، مساء الاثنين، أن بلاده “تعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب وضمان أداء العمليات القتالية، التي تقلل من حجم ومستوى الهجمات في سيناء وداخل مصر”.

وقال ماكينزي إنه يزور مصر، لتبادل الرؤى مع القيادات العليا في مصر، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية مفتوحة، على الرغم من وجود القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وكان ماكينزي قد التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، في القاهرة الشهر الماضي، حيث تناول اللقاء، الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.