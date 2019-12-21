تحالف البناء يعلن تقديم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية

(المستقلة)…اعلن تحالف البناء يوم السبت عن تقديم مرشحه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الجديد الى رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

وكانت انباء تداولتها وسائل اعلام تمثل اطراف التحالف تفيد بان البناء رشح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

ولا يحظى السهيل بدعم تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات الذي يرفضون جملة وتفصيلا تسنم أي شخصية عن الاحزاب والقوى السياسية هذا المنصب.

وقال القيادي في كتلة بدر المنضوية في تحالف الفتح في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء تمثل باقي كتل التحالف انه “اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية للاسراع في تشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات”.

واضاف “ندعو رئيس الجمهورية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وان يقدم مرشح الكتلة الاكبر”، مردفا بالقول “قدمنا اسم مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية”.

وعن مشروع قانون الانتخابات التشريعية قال الغبان ان “الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت عليه في الانتخابات بجلسة البرلمان في يوم الاثنين”.

واجل رئيس الجمهورية تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية الجديدة الى يوم غد الاحد.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي قد اخفق الاسبوع الماضي في اقرار قانون الانتخابات التشريعية بسبب الخلافات حول بعض المواد ابرزها تحديد الدوائر الانتخابية في محافظات البلاد .(النهاية)