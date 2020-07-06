البكري يستقيل من منصب الناطق الرسمي للمكتب الكاظمي

المستقلة .. اعلن أستاذ العلوم السياسية جامعة النهرين ياسين البكري، الاثنين، عن تقديم استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عقب يومين فقط من تكليف البكري في تلك المهمة.

وقال البكري في تغريدة ” السيدات والسادة الكرام،،

تحية طيبة،،

أعلن إستقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،

وذلك لظروفي الخاصة.

أمنا وسلاماً ومحبة للعراق والعراقيين.

مع أسمى إحترامي.

وكشف مصدر حكومي ، السبت الماضي، عن تسمية ياسين البكري متحدثا رسمياً باسم المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء