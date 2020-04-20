البعيجي يحذر من عرقلة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في جلسة منح الثقة

المستقلة ..حذر النائب منصور البعيجي، من عرقلة تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة منح الثقة بالبرلمان، داعياً الكاظمي الى تقديم كابينته الوزارية الى البرلمان بأسرع وقت من اجل منحها الثقة.

وقال البعيجي في بيان تلقته المستقلة، ادعو الكاظمي الى الاسراع بتقديم كابينته الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية لان البلد يعيش او ضاع استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة “.

وناشد البعيجي الكتل السياسية جميعا بالابتعاد عن “الخلافات السياسية فيما بينها وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح من اجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تستلم مهامها بالسرعة الممكنة لأننا نعيش او ضاع استثنائية ولا يمكن المماطلة اكثر وبقاء البلد بهذه الحالة”ز

واواضح بالقول، “على الجميع الكتل السياسية ان تدرك جيدا ان الحكومة المقبلة ستعمل على ترتيب الاوضاع الخاصة في اجراء انتخابات مبكرة وتهيأتها ولن يزيد عمرها عن العام الواحد من اجل تلبية مطالب المتظاهرين لذلك يجب الاسراع بتمريرها حتى نستطيع العبور بالبلد الى بر الأمان”.

واضاف البعيجي ان “تاخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الاول ويقوده الى ما لا يحمد عقباه لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها خدمتا لشعبنا الذي عانى الكثير ويجب ان تتحق مطالبة التي خرج يطالب بها بأسرع وقت ممكن”.